İşte bu hiç hesapta yoktu! “61-69”

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin altıncı haftasında temsilcimiz UMF Yapı İzmit Belediyespor sahasında Botaş’a 61-69 mağlup oldu ve bu sezonki üçüncü yenilgisini aldı. Sezona 5’te 0 başlayan Botaş ise ilk kez parkeden mutlu ayrıldı.

BOTAŞ NE ATTIYSA GİRDİ

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısında Botaş adeta kendisini aştı. Hem hücumda hem de savunmada oldukça etkili olan Ankara ekibi Davis, Tilbe ve Ayşe Cora ile dış şutlarda isabet buldu ve ilk çeyreği 29-13 önde geçerken soyunma odasına da 45-29 üstün girdi. Kayseri deplasmanında maçı 20 sayıdan çeviren İzmit Belediyespor bir ara 19 sayı farkla geriye düştüğü rakibi karşısında üçüncü çeyrekte çok etkili bir oyun ortaya koydu.

DIŞ ŞUTLARDA YOKUZ!

Farkı bir ara 4 sayıya kadar indiren ekibimiz akıl almaz top kayıpları yaptı ve rakibinin kritik sayılarına engel olamadı. Son çeyrekte de fark 6-7 bandında dolaşsa da İzmit Belediye maçı 61-69 kaybetmekten kurtulamadı. 21’de 2 gibi son derece dramatik bir üçlük isabeti ile oynayan İzmit ekibinde günün hayal kırıklığı Nirra’ydı. Kendisine yapılan sıkı savunmadan bir türlü kurtulamayan Amerikalı sporcu maçı 13’te 4’lük isabetle 9 sayı ile tamamladı. Takımımızda pota altında adeta savaşan Higgins’in 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, Gülse’nin 11, İdil’in de 9 sayılı katkısı yeterli olmadı.

ÇANKAYA DEPLASMANINA GİDİYORUZ

Mücadeleyi 7 sayı ile tamamlayan Marina Solopova ise 9 üçlük şutunda isabet bulamadı. Sezonun ilk galibiyetini alan Botaş’taJazmineDavis çok başarılı bir performans ortaya koydu. Kırılma anlarında can yakan sayılar bulan Davis 18 sayı ile oynadı. 24’te 11 üçlük isabeti ile oynayan Botaş’ta Tilbe 13, yine kritik anlarda sahne alan Ayşe Cora 12, Pelin de 11 sayılık katkı ile galibiyette rol oynadı. İzmit Belediyespor sezonun 7. maçını 4 Aralık Cumartesi günü ligde 2 galibiyeti bulunan Çankaya Üniversitesi ile oynayacak. Bu maç da İzmit için hedef maç olacak.

UMF YAPI İZMİT BELEDİYESPOR: 61

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 69

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER:Fatih Arslanoğlu***, Mustafa Candemir***, Gürkan Demir***

İZMİT BELEDİYESPOR: Higgins**** (17), Gülse Uğur**(11), İdil Türk**(9), NirraFields* (9), Sıla, Solopova* (7), Mircheva*(4), Melisa*(4)

BOTAŞ: Elizabeth Davis**** (18), Tilbe Şenyürek*** (13), Ayşe Cora*** (12), Pelin*** (11), AijaJurjane** (8), Prezelj* (5),Sehernaz* (2), Işılay*, Ceren*,

1. Periyot: 13-29

2. Periyot: 29-45

3. Periyot: 46-52

MAÇ SONUCU: 61-69