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28 Kas 2021 - 12:18- Gündem G: 28 Kas 2021 - 12:20

Memur Sen’li memurlara istifa çağrısı

Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Memur Sen’i eleştirdiği açıklamasında “Tüm eğitim çalışanlarını, sendikal işleyiş dışında her şeyi yapan Malum Sen’den istifa edip sendikamıza davet ediyorum” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Memur Sen’li memurlara istifa çağrısı mask

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı,geçtiğimiz ağustos ayında belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı, açıklanmadan önce açıklama yapan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, anlaşma tarafı Memur Sen’in memurun hakkını korumadığını ifade etti. Memurların hakkını korumak adına Memur Sen’den istifa etmesi gerektiğini belirten Şanlı, “Eğitim çalışanlarınıTürk Eğitim Sen’e üye olmaya çağırıyorum” diye konuştu.

İSTİFAYA DAVET

Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Ülkemizde tüketicileri yanıltan ambalajda yazanla içeriği farklı olan ürünleri piyasaya süren üreticilere yani sahtekarlara karşı bir koruma kanunu var. Fakat sendika ambalajı altında, sendikal iş ve işleyişin dışındahertürlü faaliyeti yapan yani tağşiş (bir şeyin içine başka bir madde karıştırma) yapan Malum Sen’e, Slogan Sen’e karşı bir koruma kanunu yok. Dolayısı ile eğitim çalışanlarını kendilerini korumaya ve bir an önce bu yapılardan istifa ederek Türk Eğitim Sen’e üye olmaya çağırıyorum” dedi.

“REFAH PAYI İSTİYORUZ”

Başkan Yaşar Şanlı açıklamasının devamında, “Değerli eğitim çalışanları, 2022 yılı vergi, ehliyet harcı, pasaport harcı trafik cezası zamları yeniden değerleme oranı yüzde 36,20 oldu. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 19,89 olarak açıklandı. Tabi yersen. Memuru masada temsil eden yetkilendirilmiş sendikanın tarihi kazanım olarak genel başkanlarının ifade ettiği üzere zam oraları sadece yüzde 5+7’dir. Türkiye Kamu Sen olarak 1000 TL seyyanen zam yüzde 3 enflasyon zammının üstüne refah payı istiyoruz!” ifadelerini kullandı.

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28 Kas 2021 - 12:18 Kocaeli- Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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