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28 Kas 2021 - 17:10- Gündem G: 28 Kas 2021 - 17:12

Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat! mask

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde bugün etkili olacak rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. 

29.11.2021 Pazartesi (yarın) sabah:06.00 saatlerinden itibaren etkili olacağı ve aynı gün saat: 23.59’a kadar süreceği bildirilen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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28 Kas 2021 - 17:10 Kocaeli- Gündem

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