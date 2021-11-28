Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde bugün etkili olacak rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir.
29.11.2021 Pazartesi (yarın) sabah:06.00 saatlerinden itibaren etkili olacağı ve aynı gün saat: 23.59’a kadar süreceği bildirilen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.