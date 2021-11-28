Kocaelispor'da Rasheed sesleri

Son maçında Menemenspor'a sahasında 2-1 mağlup olan ve moralleri bozan Kocaelispor'da dış transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil siyahlı ekibin gündeminde Memenenspor'un forveti İbrahim Rasheed Akanbi yer alıyor... Futbolcu ile her konuda anlaşıldığı, hatta Kocaelispor ile oynanan maçta yapılan anlaşma nedeniyle oynatılmadığı gelen haberler arasında. 22 yaşındaki Nijeryalı bu sezon Menemen forması ile 3 gol attı, 2 de asist yaptı.