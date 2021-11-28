Derince cepten yedi! “0-3”

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor grubun en genç takımı Modafen’i konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi ikinci yarıda yediği gollerle 3-0 kaybetti ve 9 hafta sonra mağlup oldu.

KADRODA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Kadroda büyük revizyona giden Murat Parlak’ın talebeleri ilk yarıda rakibin kilidini açmakta zorluk çekti. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar pozisyon da bulamadı. Sarı lacivertliler maçın ikinci yarısına 3 değişiklikle başladı. Enes ile bu yarıda pozisyonlar bulan Derince bir türlü ağları bulamadı. 65’te Modafen’in İzmitli kaptanı Emrecan, kontra atak sonrası topu önüne çekti ve sol köşeden attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Emrecan attığı golün ardından oyundan çıktı.

KONTRA ATAKTAN YEDİK

Kalan sürede oyunu rakip sahaya yığan Derince’de basit top kayıpları dikkat çekerken, konuk ekip 78’de penaltı kazandı. Yunus Emre penaltıdan attığı golle farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin son bölümlerinde rakibine faul yapan ve ardından hakeme itiraz eden Mehmet Tosun iki sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 1 kişi eksik bıraktı.

AĞRI’YA GİDİYORUZ

90+5. dakikada da yine kontra atak sonrası Yunus Emre kendisinin ikinci takımının 3. golüne imza attı ve maç da Modafen’in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. 24 puanda kalan ve haftaya Ağrı deplasmanına çıkacak olan Derince’de Mehmet ile birlikte kaptan Efe cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

BELEDİYE DERİNCESPOR:0

MODAFEN: 3

STAT:Derince Çim

HAKEMLER: Gökhan Özbulut*, Eray Pınar**, Coşkun Yalçın**

BELEDİYE DERİNCE: Taha*, Efe*, Kadir*(Dk. 46 Mesut*), Uğurcan*, Mert Somay* (Dk. 46 Bertuğ*), İlker*, Ramazan* (Dk. 61 Melih*), Tayfun*, Muhammed Enes*, Sercan* (Dk. 46 Mehmet Tosun*), Muhammet Fatih*

MODAFEN: Rasim**, Hakan Özkan**, Hasan*, Umut Uysal***, Emirhan Atilla*(Dk. 57 Mustafa*), Yunus Emre***, Emir Kaan**, Ömer Karancı**, Barın Aydoğdu** (Dk. 57 Efe Niyazi**), Emrecan Yıldızhan*** (Dk. 65 Emirhan**), Şura Çetin** (Dk. 79 İsmail Cem*)

SARI KARTLAR: Uğurcan, Sercan, Muhammet Fatih, Efe (Derince), Umut Uysal (Modafen)

KIRMIZI KART: Mehmet Tosun (Derinces)

GOLLER:Dk. 64 Emrecan Yıldızhan, Dk. 78 ve 90+5 Yunus Emre (Modafen)