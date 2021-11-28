Hammaddesini kendi üreten Koruma Şirketler Grubu yatırımlarını sürdürüyor

Türkiye’nin önde gelen kimya şirketleri arasında yer alan Koruma Şirketler Grubu, Türkiye’nin üç farklı bölgesinde yer alan fabrikalarında yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Koruma Şirketler grubunun amiral şirketi olan Koruma Klor Alkali; Türkiye çapında faaliyette olan 3 fabrikasında da üretim kapasitesini artırdı. Güçlü ekonomilerin, güçlü kimya sektörüne sahip olduğunu vurgulayan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye üretimde kullandığı kimyasal hammaddelerin önemli bir kısmını ithal ediyor. Ürettiğimiz ana kimyasallarla ithalat oranını azaltmayı ve kimya sektöründe üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

SURİYE SINIRINA YAKIN NOKTADA FABRİKA

Türkiye’de 3 farklı bölgede üretim tesisleri olduğunu belirten V. İbrahim Aracı, “Bulunduğumuz bölgelerde istihdama ve bölge ekonomisine olan katkımız bizi teşvik ediyor. Suriye sınırına yakın bir noktada bulunan Hatay, Kırıkhan’daki fabrikamızda yatırımlarımız devam ediyor. Ayrıca Denizli ve Derince’de bulunan tesislerimizde de kapasite artırdık. Türkiye’de üretim yapabileceğimiz, lojistik ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz her yere yatırım yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

KİMYA, SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİ

“Türkiye’de kimya sektörü olumsuz bir imajla tanınıyor” diyen Aracı, “Oysa gelişmiş ekonomilerin itici gücü kimya sektörüdür. Ana kimyasallarla pek çok ürün ortaya çıkartabilir, tek hammaddeden ürün gamınızı genişletebilirsiniz. Kimyasal ürünler önemli bir ihracat kalemidir. Sektörler bazında baktığımızda kimya sektörü 2021 Haziran ayında ihracat şampiyonluğunu üstlenmiştir. Ana kimyasalların üretimini gerçekleştirebildiğimizde, hammadde ithalatına ihtiyaç duymadan, daha büyük ihracat rakamlarına ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

“ÜRÜN GELİŞTİRİYORUZ”

Koruma Şirketler Grubu’nun yalnızca kimyasal hammadde üreticisi olmadığını vurgulayan İbrahim Aracı, “Bünyemiz içerisinde yer alan ve yine üç bölgede üretim yapan Koruma Temizlik şirketimiz ile de Türkiye’nin en eski çamaşır suyu markalarından Hypo’yu, en saf temizlik maddesi Miss Arap Sabunu’nu, bulaşık deterjanı, banyo ve mutfak temizleyicileri, ovma tozu ve ovma kremi gibi çeşitli ürünleri kendi markalarımızla üretiyoruz ve geliştiriyoruz. Ayrıca ‘privatelabel’ markalara da üretim gerçekleştirerek Türkiye’de ürettiğimiz kimyasalları başta ABD, Hollanda, İtalya, Almanya, Kanada, Kenya, Uruguay, Ekvator, Avustralya, Katar ve BAE olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz” dedi.

KİMYA LOJİSTİK VE NAKLİYESİ

“Kimya, üretiminin yanında lojistik ve nakliyesi konusunda da kendine özgü yöntemleri olan, prosedürler ve zorunlulukları bulunan bir sektör olarak karşımıza çıkıyor” diyen Aracı, “Yarım asrı aşkın tecrübemizle lojistik alanında hizmet veren şirketimiz İzmit Sakarya Nakliyat A.Ş; sıvı kimyasal taşımaya uygun tankerleri ve sürekli gelişen karayolu araç filosu sayesinde kimyasal ürünlerinin taşınması konusunda uzmanlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİMİZİN EMEĞİNİ KORUMAK

Koruma Klor Alkali şirketinin bitki koruma ürünleri ve gübre üretimi tarafında faaliyet gösteren birimi Koruma Tarım hakkında konuşan Aracı, “Endüstriyel tarım, koruyucu kimyasallar olmadan düşünülemez. Koruyucuların ve gübrenin kullanılmaması pamuk gibi stratejik ürünlerde verimi önemli oranda azaltacaktır. Ana kimyasallardan bitki koruma ürünleri üreterek endüstriyel tarımda da varlık gösteriyoruz. Böylelikle ithal edilen koruyucu ürünleri de ülkemizde üretecek, gübre yatırımımızla çiftçimizin sıvı gübre ihtiyacını karşılayacağız” diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ ÜRETİM TESİSİ

Gelecek hedeflerinin GEBKİM OSB’de inşası devam eden dördüncü üretim tesislerinden sonra ‘entegre kimya tesisleri’ olduğunu vurgulayan Aracı, “Ana kimyasallardan üretebileceğimiz ürün gamı çok çeşitli. Hedefimiz klordan yola çıkarak tüm yan ürünleri tek bir fabrikadan sentezleyebileceğimiz bir kimya tesisi daha kurmak” diyerek sözlerini sonlandırdı.