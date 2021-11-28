Atasun Optik’te herşey ‘Sizinle İlgili’

Tüketicilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için ayrıcalıklı hizmetler sunmayı hedefleyen Atasun Optik, hizmet kampanyası reklam filmleri için Türkiye’nin güldüren yüzlerinden Ali Sunal ve son dönemde birçok insanın keyifle takip ettiği Kukla Kabare ve Dayı Şov’un Dayı’sı ile anlaştı. Ali Sunal ve Dayı arasında geçen eğlenceli diyaloglardan oluşan yeni reklam filminde ikilinin yarattığı sinerji büyük ilgi gördü. Atasun Optik çalışanları ise hizmet kalitesiyle hem Dayı’nın hem de izleyenlerin gönlünü fethetti.