Reklamı Kapat
28 Kas 2021 - 15:30- Ekonomi G: 28 Kas 2021 - 15:32

Born, Goodyear yaz lastiklerini tercih ediyor

CUPRA’nın ilk tam elektrikli binek aracı Born, Goodyear lastiklerle satışa sunulacak. Born için Goodyear’ın 18 - 20 inç arası EfficientGripPerformance modeli seçildi.
Born, Goodyear yaz lastiklerini tercih ediyor mask

CUPRA, ilk tam elektrikli binek otomobili Born'u orijinal ekipman olarak Goodyear yaz lastikleriyle satışa sunacak. CUPRA, fabrika çıkışı GoodyearEagle F1 SuperSport lastiklerle piyasaya sürdüğü, şimdiye kadarki en güçlü modeli Formentor VZ5 dahil olmak üzere ürün yelpazesine çeşitli sportif hatchback ve crossover araçlar ekledi. Markanın tam elektrikli ilk aracı da Goodyear lastiklerle satışa sunulacak.

HEYECAN VERİCİ YENİ MODEL

CUPRA Born'un en üst donanım paketli seçeneği 77 kWh piliyle tek şarjda yaklaşık 540 km'ye kadar sürüş menzili sunarken, saatte 0-50 km hıza 2,9 saniyede çıkarak hızlı bir ivmelenme sağlıyor. CUPRA, Born'un orijinal ekipmanı olarak 215/55R18, 215/50R19 ve 215/45R20 ebatlarında GoodyearEfficientGripPerformance lastikler yer alacak.Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Yönetici Direktörü HansVrijsen, "CUPRA'nın heyecan verici yeni modeli Born'un orijinal ekipmanı olarak Goodyear lastiklerini seçmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

28 Kas 2021 - 15:30 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.249.073 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Born, Goodyear yaz lastiklerini tercih ediyor mask
Born, Goodyear yaz lastiklerini tercih ediyor
Atasun Optik’te herşey ‘Sizinle İlgili’ mask
Atasun Optik’te herşey ‘Sizinle İlgili’
Hammaddesini kendi üreten Koruma Şirketler Grubu yatırımlarını sürdürüyor mask
Hammaddesini kendi üreten Koruma Şirketler Grubu yatırımlarını sürdürüyor
SEDAŞ, İKİGAİ projesiyle müşteri memnuniyetini artırıyor mask
SEDAŞ, İKİGAİ projesiyle müşteri memnuniyetini artırıyor
Ford Otosan’dan hafif mobilite çözümleri sunan yeni girişim: Rakun mask
Ford Otosan’dan hafif mobilite çözümleri sunan yeni girişim: Rakun
İlaca şubatta yüzde 35 zam sinyali mask
İlaca şubatta yüzde 35 zam sinyali
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL