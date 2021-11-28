Born, Goodyear yaz lastiklerini tercih ediyor

CUPRA, ilk tam elektrikli binek otomobili Born'u orijinal ekipman olarak Goodyear yaz lastikleriyle satışa sunacak. CUPRA, fabrika çıkışı GoodyearEagle F1 SuperSport lastiklerle piyasaya sürdüğü, şimdiye kadarki en güçlü modeli Formentor VZ5 dahil olmak üzere ürün yelpazesine çeşitli sportif hatchback ve crossover araçlar ekledi. Markanın tam elektrikli ilk aracı da Goodyear lastiklerle satışa sunulacak.

HEYECAN VERİCİ YENİ MODEL

CUPRA Born'un en üst donanım paketli seçeneği 77 kWh piliyle tek şarjda yaklaşık 540 km'ye kadar sürüş menzili sunarken, saatte 0-50 km hıza 2,9 saniyede çıkarak hızlı bir ivmelenme sağlıyor. CUPRA, Born'un orijinal ekipmanı olarak 215/55R18, 215/50R19 ve 215/45R20 ebatlarında GoodyearEfficientGripPerformance lastikler yer alacak.Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici OE Yönetici Direktörü HansVrijsen, "CUPRA'nın heyecan verici yeni modeli Born'un orijinal ekipmanı olarak Goodyear lastiklerini seçmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.