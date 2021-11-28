Şişecam ihracatta dört kategorinin şampiyonu oldu

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu sene 3’üncüsü düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası” ve “Cam Ambalaj” kategorilerinde en fazla ihracat yapan firma oldu ve 4 farklı kategoride “Şampiyon” ödülüne layık görüldü. Şişecam, 2020 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, “Düzcam alanında en yüksek ihracat yapan firma”, “Cam Ev Eşyası alanında en yüksek ihracat yapan firma”, “Cam Ambalaj alanında en yüksek ihracat yapan firma” ve “Cam Ambalaj alanında ihracatı en çok artıran firma” oldu.

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Törende Şişecam adına ödülleri, Şişecam Satış ve Pazarlama Kıdemli Direktörü Ebru Şapoğlu; Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanı Erdem Çenesiz ve Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru’nun elinden aldı.