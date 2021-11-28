Yeni Neslin Teknosa’sı kapsamlı dönüşüm programıyla dijitalleşme ve müşteri odaklılık konusunda öncü adımlar atan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 50 farklı ülkeden 120 şirketin 353 girişimle katıldığı Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü. AwardsInternational'ın haziran ayında Türkiye'de ilk kez düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde "En İyi Omnichannel Müşteri Deneyimi” kategorisinde altın ödül kazanarak, uluslararası yarışmaya katılmaya hak kazanan Teknosa, bu kez de “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi”, “En İyi Dijital Dönüşüm -İş Hayatında 25 Yılın Altında”, “Krizde Müşteri Deneyimi” kategorilerinde altın, “Çağrı Merkezi” kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.
28 Kas 2021 - 15:31- Ekonomi Güncelleme: 28 Kas 2021 - 15:33
Teknosa’ya Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nden 4 ödül
Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, International CustomerExperienceAwards-Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde 3’ü altın, biri gümüş olmak üzere 4 ödül birden kazandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.