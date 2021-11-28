YRP Derince, bu sefer İbnisina’daydı

Yeniden Refah Partisi (YRP) bu haftaki mahalle toplantısının adresi İbnisina Mahallesi oldu. YRP İbnisinaMahalle Başkanı Cevdet Tekoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıyaYRP Derince İlçe Başkanı Yakup Güzeltepeve mahalle teşkilatının katılımı ile gerçekleşti.

“SIKINTILARI DİNLEDİK”

Toplantıyı değerlendiren Başkan Güzeltepe, “Mahalle üyelerimizle bir araya geldiğimiz toplantıda, mahalle sakinlerinin sıkıntılarını, beklentilerini dinleme fırsatı yakaladık. Yerel ve genel siyaset üzerine fikir alışverişinde bulunduk.Toplantımıza katılan tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz” dedi.