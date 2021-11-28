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28 Kas 2021 - 15:34- Gündem G: 28 Kas 2021 - 15:35

Aygün’den kutlama

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, DER-MEK bünyesinde görev alan usta öğreticilerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti
Aygün’den kutlama mask

Derince Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilçe halkına ücretsiz kurs hizmetleri sunduğu Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’nı (DER-MEK) ziyaret eden Başkan Aygün, usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya geldi. 28 branşta 560 kursiyere hizmet verilen DER-MEK bünyesinde görev yapan usta öğreticilerle bir araya gelen Başkan Aygün’e ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ve Belediye Meclis Üyesi Nurhan Baytak eşlik etti.

USTA ÖĞRETİCİLER

DER-MEK ailesinin ilçede çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Aygün, yaptığı değerlendirmede “Mesleki Eğitim Kurslarımızın çatısı altında ilçe halkımıza en güzel şekilde hizmet veren usta öğreticilerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle DERMEK bünyesinde görev yapan tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
# eğitim

28 Kas 2021 - 15:34 - Gündem

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