Özlü: Başiskele’mizi birlikte yönetiyoruz 

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi Asmalı Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Site yöneticileri ve sakinleriyle samimi bir ortamda geçekleştirilen toplantıda mahallede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılacak yeni projeler konuşuldu. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin de birinci ağızdan dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü notlar alarak vatandaşların sorunlarına hızlı ve ortak çözümler üretti.
“GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ”
Başiskeleli komşularıyla her fırsatta bir araya gelmekten son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan M. Yasin Özlü, “Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İstişare kültürümüzü her mahallemizde yaygınlaştırarak kentimizi hep birlikte yönetiyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.