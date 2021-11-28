Başkan Söğüt: Muhtarların taleplerini yerine getiriyoruz

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, muhtarlarla bir araya geldi. Talep ve önerilerini dinlediği toplantıya; Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Engin Öztürk ve mahalle muhtarları katıldı. Nazende Kafe ve Restoran’da gerçekleştirilen toplantı öncesinde konuşan Başkan Şener Söğüt, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili genel bilgiler aktardı.

İSTİŞARENİN ÖNEMİ

“Muhtarlarımız ile sürekli bir araya geliyoruz” diyen Başkan Söğüt, “Bugün de mahallelerimizin değerli muhtarları ile bir araya gelmek istedik. Köylerimizle de ayrı bir toplantı gerçekleştireceğiz. Amacımız mahallelerimize daha fazla odaklanmak ve daha geniş şekilde istişarelerde bulunmak. 2,5 yılı geride bıraktık. Sizlerin talep ve önerilerine, mahallelerimizin ihtiyaçlarına bu süre zarfından hızlı şekilde yerine getirmeye çalıştık.

MAHALLELERİMİZİ GEZİYORUZ

Tabi eksik her zaman olacak. Sıkıntı ve sorunları azaltmak için çalışmalar yapıyoruz. Hiç kimse 5-10 senede kentin mahallenin sorunlarını çözerim iddiasında bulunmaz. Elimizden geldiği kadar adım adım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstişare ederek, yerinde görerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada da mahalle meclislerimiz önemli. 4 mahallemiz dışında tüm mahallelerimizde bu toplantıyı gerçekleştirdik.

1 MİLYAR TL’LİK PROJE

Biz ve Büyükşehir Belediyemiz birlikte güzel hizmetlere imza attık, atmayı da sürdüreceğiz. Bugün Büyükşehir Belediyemizin ilçemize 585 milyon TL’lik bir yatırımı var. 128 eser hayata geçti, geçmeye devam ediyor. Körfez Belediyesi olarak da bizler 42 eseri hayata geçirdik. 141 milyon TL’lik bir yatırım. Yani toplamda Körfez’de 2,5 yılda bakanlıklarımızın da projelerini eklersek 1 milyar TL’ye yakın proje hayata geçti, geçmeye devam ediyor.

TEK TEK HAYATA GEÇİRİYORUZ

Hereke’de hayata geçireceğimiz fakülte binasının ihalesini gerçekleştirdik. Demir, beton ve bir miktar para desteği alacağız fabrikalardan. Toplamda 40 milyon TL’lik bir proje. Aralık ayında Güney Mahallesi Spor Salonu’nun da ihalesini yapacağız. Bu da 35-40 milyon TL’lik bir proje” dedi. Başkan Söğüt, mahallelerde spor tesislerini de hayata geçireceklerini belirterek, Çamlıtepe Spor Kompleksi’ni de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

EL ELE VERMEMİZ GEREKİYOR

Pandemi sonrasında dünya genelinde ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşandığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Ülke olarak bizler de maalesef bundan etkilendik. Birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Toplum olarak hepimize görev düşüyor. Eksiklerimizin üstesinden de toplum-millet el ele vererek geleceğiz” ifadelerini kullandı.