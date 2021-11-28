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28 Kas 2021 - 15:37- Gündem G: 28 Kas 2021 - 17:06

İş adamının cansız bedeni bulundu

Osmangazi köprüsü üzerinde aracı, kapıları açık halde bulunan Bursalı işadamı Erhan Ersoy’un cesedi olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu
İş adamının cansız bedeni bulundu mask

Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde Osmangazi köprüsü üzerinde park halinde duran 16 E 1910 plakalı cipi fark eden sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, köprü güvenlik elemanları ile birlikte  olay yerine geldiğinde kapıları açık halde bırakılan Bursa plakalı cipin yolcu koltuğuna bırakılmış, Erhan Ersoy adına düzenlenmiş kimlik ve ehliyet ile bir adet cep telefonu ve kağıt 5 lira buldu.

MORGA KALDIRILDI

Ersoy'un intihar etmiş olma ihtimali üzerine polis ekipleri sahil güvenlik ve deniz polisi ile birlikte denizde arama başlattı. Yapılan arama kurtarma çalışmalar sonucu, denize atlayan kişinin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 5 km uzaklıkta bulundu. Erhan Ersoy’a ait olduğu tespit edilen cenaze, olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Dilovası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bursalı işadamı 42 yaşındaki Erhan Ersoy'un evli ve iki çocuk babası olduğu, Bursa'da ve  İstanbul'da çok sayıda AVM'de fırınları bulunduğu öğrenildi.

# çocuk, Dilovası

28 Kas 2021 - 15:37 - Gündem

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