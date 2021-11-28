Zeynep Özal dairesine kavuştu

Eski cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal, Kartepe ilçesindeki Kartepe Konakları'ndan yatırım için almış olduğu daireyi dün teslim aldı.

ÖZAL KARTEPE KONAKLARI'NI BEĞENDİ

Kartepe Konaklarının yüklenici firması olan Best İnşaat'ın sahibi ünlü iş insanı Zikri Yenigün ile tanıştığı için memnuniyetini dile getiren Zeynep Özal, daireleri en kısa sürede bitirip teslim eden Yenigün’e teşekkür etti. Ayrıca Kartepe Konakları'nın mevkisini de beğenen Özal dairelerin içini gezerek Zikri Yenigün'den bilgi aldı.

ZİKRİ YENİGÜN’E TEŞEKKÜR

Daha önce yaşanan mağduriyeti gideren Zikri Yenigün’e buradaki mağduriyeti giderdiği için teşekkür eden Özal “Kendisinden Allah razı olsun. Hoş sobet ve sıcakkanlılığı için de teşekkür ederim” diyerek anahtarı teslim aldı.