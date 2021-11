Başkan Yıldızlı: “18 yıldır tek yaptıkları toplumu kutuplaştırmak"

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Darıca İlçe danışma Kurulu Toplantısı Darıca Özdemir Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan AKtaş ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetimi, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Hilal Kaplan, geçmiş dönem CHP Darıca İlçe Başkanları Selman Kösali, Ergün Yavuz, Baykal Kaya, Yakup Törk, geçmiş dönem belediye başkanlarından Ertan Kayıkçı belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

TARİHSEL SÜREÇ

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla toplantının açılış konuşmalarını CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş gerçekleştirdi. Darıca’da sürdürdükleri çalışmalardan dolayı örgütün tüm kadrolarına teşekkür eden Aktaş, “Yapılan tüm çalışmalar alın teri gibi helaldir ve toplumda iz bırakmıştır. Ülkemizi yöneten iktidar 20 yılın sonunda gelmiş olduğu son durakta hepimizi yoksulluğa sefalete mahkum etmiş durumdadır. Bu süreç bizim için tarihsel bir süreçtir. Hepimiz buna göre hareket etmeliyiz” dedi.

DIŞ POLİTİKADA BASİRETSİZ EKONOMİDE İSABETSİZ

Hükümetin yanlış politikaları sonucu ülkemizin geldiği durumu özetleyen Aktaş, “Hükümetin dış politikadaki basiretsiz, ekonomideki isabetsiz politikaları bizleri bu noktaya getirdi. Artan işsizlik ordusu hepimizi korkutuyor. Ormanlarımız talan ediliyor, kadınlar çocuklar katlediliyor. Ancak beyefendiler gözlerini kulaklarını kapatmışlar. Suçlular, toplumsal baskı olmazsa bir kapıdan girip diğer kapıdan elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. İktidar mafyanın elini düşmüş durumda. Tarihimizde hiç böyle bir düzen daha önce yaşanmamıştı” açıklamasında bulundu.

SÖZ VERİYORUM DARICA’YI ALACAĞIZ

Aktaş Darıca’nın sorunlarına ise şu sözlerle değindi; “Bunların yanında bir de Darıcamız’da var olan sorunlar var. Belediye başkanı tarafından, trafik, elektrik, internet sorunu, artan nüfusa yetişemeyen kamu hizmetleri. Mecliste verdiğimiz önergelerle bu çıkmazdan çıkalım dediğimizde sözümüz sözden öteye gitmiyor. Ancak bu düzeni hep birlikte sizlerle değiştireceğiz. Onların gündemleri rant. Onların paylaşamadıkları ve verdikleri rant kavgalarının farkındayız. Buradan sizlerin huzurunda açıkça söylüyorum. Artık bu zihniyetin sonu geldi. Gidecekler ve biz iktidar olacağız. Darıca’da ilk seçimde başaracağız. Darıca’yı sosyal demokrat belediyeciliğinin kalesi yapacağız. Doğru iş ve doğru kadrolarla hep birlikte el ele başaracağız. Sizlere söz veriyorum.”

CUMHURBAŞKANLIĞI’NI MİLLET İTTİFAKI ALACAK

Aktaş’ın ardından partililere hitap eden CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, “Gökhan başkan Darıca’yı alma sözü verdi. Bizde çıtayı yükseltelim. Cumhurbaşkanlığı’nı Millet İttifakı alacak. Bunu biz söylemiyoruz. Milletimiz istiyor. Önümüzdeki süreçte Farklı bir seçim sistemine gideceğiz. Partili Cumhurbaşkanlığı için verdikleri yalan vaatlerle seçime gitmiştik. Şu anda yoksulluk, işsizlik içinde boğuluyoruz. Esnaf çek senetle iş yapıyor. Ekonomi battı. Bu sebeple çok farklı bir seçime gideceğiz. Bu konuda sizden alacağımız fikirler çok önemli. Eskiden parti programını meydanlarda sokaklarda anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi ise Cumhuriyet’in 2. yüzyılında yeni bir Anayasa diyoruz. Bu yeni Anayasa’yı anlatacağız. Millet İttifakı’nda olan tüm partililerle anlatacağız.

BELEDİYEDE ÇALIŞIYORSAN 4 KİŞİ AL GEL DEMİYORUZ

Bugün bizlere muhalefet yapıyorlar. AKP diyor ki salonlar boşmuş kimse gelmiyormuş. Biz, belediyede çalışıyorsan en az 4 kişi ile geleceksin toplantıya demiyoruz. Benim yol arkadaşlarım asgari ücretle çalışıyor, çocuklarının rızkından kısıp geliyor. Burada ihale, rant yok. Burada milletin, vatanın bütünlüğünü isteyenler var. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler var. Bırakın salonları da Kocaeli’ye bakın. Altyapı bitmiş. Darıca’dan Karamürsel’e ya 2 saatte gideceksiniz ya da bin TL verip geçeceksiniz. Telekom altyapı yapmıyor. Çevre kirliliği almış başını yürümüş. Dİlovası’ndan geliyorum. Gencecik bir kardeşimiz kanserden vefat etti. Bunlara bakmıyorlar, salondan CHP’ye muhalefet yapıyorlar. Genel başkanımız 1 dakika yerinde durmuyor. Tüm Türkiye’yi gezerek halkı dinliyor. Ben 29 ile gittim. Türkiye’nin her bölgesinde varız. Türkiye’de iktidarı her bölgemizde sağlayacağız.”

EDEPSİZCE PAYLAŞIM

Eşi Betül Yıldızlı’nın anneannesinin vefatı sebebi ile toplantıya gecikmeli olarak katılan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise tüm katılımcılara gecikme için özürlerini iletti. Başkan Yıldızlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Emrah Ergül’ün canına kıydığını üzülerek öğrendim. Genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm emniyet camiasına baş sağlığı diliyorum. Ülke gündemimiz çok sıcak. Sayın genel başkanımıza yapılan hakareti tüm Türkiye duydu. Sosyal medyadan AK Parti meclis üyesi Fikret Hocaoğlu’nun paylaştığı edepsizce yaptığı söylemi kınıyorum. Basınımıza çıkan ve kamuoyuna yansıtmaya çalıştıkları Cumhuriyet Halk Partisi salonu bastı gibi söylemler gerçeği yansıtmıyor.

BIRAKIN ÖZRÜ HAKARETİ SAVUNDULAR

Ben tüm örgütüme teşekküre diyorum. Meclis öncesi basın açıklamamızı yaptık. Her ay gittiğimiz meclise bu ayda gittik. Fakat girerken, en önde de ben vardım, beni tanıyan bilen görevlilere tembih edilmiş meclis üyesi değilseniz giremezsiniz dedirttiler. Biz de gireriz dedik. Girdik ve Hocaoğlu istifa dedik. Buradan da söylüyorum Hocaoğlu’yu istifaya davet ediyorum. Yüz yüze geldiğimiz zaman utanacağımız kelimeleri söylememiz gerekiyor. Yetkilerden de şunu bekledik. Biri de çıksın bu yanlış oldu, özür diledi. Bizim gençlerimizden Arda Başaran Trabzonlular ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Kendisini çağırıp hemen bu paylaşımı kaldıracaksın ve özür dileyeceksin dedim. Ama bunlardan biri bile özür dilemedi neredeyse hakareti savunur oldu. Genel başkanımıza edilen hakaret için özür dilemeyip hakareti savunur oldular. 18 yıldır tek yaptıkları toplumu kutuplaştırmak. Ama artık gidiyorlar Dolar, Euro diyorlar. Dolar, Euro AK Parti’de, ben de değil. Biri demiş ki CHP bir odaya sıkışıyorlar.

İKTİDAR SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİP DEĞİL

Ön taraftakileri yollayalım salon dolsun. Ben de diyorum ki ön taraftakileri yollayın sokağa çıkalım. Ama yüzleri yok. Sizlerden ricam provokasyonlara dikkat edin. Bunlar şiddet ve kavga ortamını yaratmaya çalışıyorlar. Çünkü 18 yıldır beslendikleri tek şey toplumu kutuplaştırmak. Kavganın gürültünün kimseye yararı yok. Bu parti iktidara gidiyor. Barış sağlanması için herkes elini uzatmalı. Toplumun her kesimi ile bir araya geliyoruz. Her zamankinden daha fazla birlikte hareket etmeliyiz. Zaman birlikte yürüme zamanı. Kocaeli’nin problemlerinden bir haberler. Darıca’nın birçok problemi var. Buranın altyapı, internet, elektrik sorunlarını, Abdi İpekçi’deki imar ve şuyulandırma sorunlarını, çözülemeyen trafik sorununu yakından takip ediyor her platformda dile getiriyoruz. Ancak iktidar sahipleri bunları çözmeye niyetli değil. Bizler iktidara yürüyoruz. Bu sorunların hepsine Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözeceğiz.”