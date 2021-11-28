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28 Kas 2021 - 16:09- Siyaset G: 28 Kas 2021 - 16:14

SP Körfez’de salonu doldurdu

Saadet Partisi Körfez İlçe olağan Kongresi Tütünçiftlik Belediye Kültür Merkezi düğün salonunda yapıldı aynı salonda akarköy otoparklar yapan diğer siyasi partiler gibi Saadet Partisi de Salonu doldurmayı başardı.
SP Körfez’de salonu doldurdu mask
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Gerçekleşen kongreye Genel Başkan Yardımcısı fahri aydın,  İl Başkanı Zafer Mutlu, Chp İlçe Başkanı Bülent Yıldız,  Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan,  İyi Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, Mhp Başkan Vekili Yüksel Kavak, Dp İlçe Başkanı Veli Yıldız, Deva Partisi Körfez İlçe Başkanı Orhan Bozkurt,  Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk,  Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin,  Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, mahalle muhtarları, stk başkanları br kalabalık partili gurubu katıldı.

Istiklal marşı okunmasıyla başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan ilçe başkanı Mehmet Ali Tahtalı kongre sonrasında azimle çalışmaya devam edeceklerini ve saadet partisinin görüşlerini halka anlamayı sürdüreceklerini söyledi.

KUTUPLAŞTIRILMA ANLATILDI

Kongre sırasında sıra ile kürsüye gelen il başkanı Zafer Mutlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın yapılmak istenen kutuplaştırma çabalarının ülke için en büyük tehlike olduğunu söylediler. Zafer mutlu konuşmasında Saadet Partisi'nin asla ihanetin olduğu yerde bulunmayacağını söyleyerek izim İçinde bulunduğumuz Yapı için ihanetin içinde denilemez ne olursa olsun bu kutuplaştırıcı dilin kullanılmasından vazgeçilmelidir ülke 81 vilayet en Aklımın içinde yer aldığı Aynı gemide bulunan insanlarla doludur biz bu milletin harcıyız çimento fiyatı Bizim olduğumuz yerde hain Mandacı çamuru tutamaz" dedi.

Konuşmasında kutuplaştırma dan dolayı sıkıntılar yaşanacağını belleten Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın en çok kar eden kurumların başında 10 banka yer aldıktan sonra senin güzel Kur'an okuman veya okuyorum hemen başının sarıklı olması ya da olmaması hiçbir şey ifade etmez Biz milletimiz kazansın istiyoruz adil düzen olsun istiyoruz bu topraklarda yaşayan insanların tamamını kendimiz olarak görüyoruz bugün ülkenin en büyük sıkıntısı kutuplaşmadır. Bürokraside üst düzey yöneticilerine 3-4-5 maaş veriliyor büyüyen Türkiye değil rant tüccarlığıdır yandaşlarını kendilerine büyütüyorlar Peygamber Efendimiz insanları namazla olan irtibatlarına göre değil dinar'la olan irtibatlarını göre değerlendirin diyor Dinimizi kendi çıkarları ve menfaatleri için kullanmaktan çekinmiyorlar" dedi.

Konuşmalardan sonra partiye yeni katılım yapan üyelere rozetleri takıldı hediyeler verildi ve ardından sandık başına giden delegeler oylarını kullanarak Mehmet Ali Tahtalı başkanlığındaki seçilmiş yeni yönetimi belirlediler.
# chp

28 Kas 2021 - 16:09 - Siyaset

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