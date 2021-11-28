İçişleri’nden 81 ilin valisine genelge! Artık yasak…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, valiliklere gönderilen genelgede, kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelede kapsamında ülke genelindeki metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve bu binaların kullanımının engellenmesine yönelik tedbirler alındığı hatırlatıldı.

’70 BİN 546 BİNA YIKILDI’

Bu kapsamda bugüne kadar tespiti yapılan 106 bin 792 metruk binanın yüzde 66,06’sının, 70 bin 546’sının yıkıldığı; yüzde 15,55’inin, 16 bin 608’inin rehabilite edildiği ve güvenlik tedbiri alındığı, ülke genelindeki metruk binaların toplam yüzde 81,61’ine işlem yapıldığı, geri kalan yüzde 18,39’luk, 19 bin 638 binanın ise yıkılma/iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 3194 sayılı ‘İmar Kanunu’nun ‘yıkılacak derecede tehlikeli yapılar’ başlıklı 39’uncu maddesinde yapılan değişiklikle genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valiliklerce tespit edilen metruk yapıların; tebliğinden itibaren yapı sahibince 30 gün içinde ortadan kaldırılması gerektiği, bu yapılmadığı takdirde tehlikenin giderilmesi için belediye veya valilikçe yıkım işlerinin yapılması ve bu masrafın yüzde 20’den fazlasının yapı sahibinden tahsil edilmesinin hüküm altına alındığı belirtildi.

‘ELEKTRONİK ORTAMDA ENGELLENECEK’

Metruk binaların, usulüne uygun tebligat yapılmasından kaçınanlar ile okul kaydı ve benzeri özel nedenlerle yerleşim yeri adresi olarak gösterilmesine son verilmesi için valiliklere gönderilen genelgede şöyle denildi:

“Valilik veya belediye tarafından metruk bina olduğu tespiti yapılan yapıların, yerleşim yeri adresi olarak bildirilmesine (tespit tarihinden sonra) müsaade edilmeyecek. Bu doğrultuda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) yapı ve bina katmanlarına ‘metruk bina’ kayıt ve açıklama alanı eklendi.

Böylelikle metruk bina olduğu tespit edilen yapılara ilişkin bilgiler yetkili idarelerce (il özel idaresi ve belediye), MAKS ve AKS üzerinden gecikmeksizin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi sağlanacak.

Valilikler ve belediyeler tarafından yapının metruk olduğu bilgisinin MAKS ve AKS’ye işlenmesiyle, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce metruk yapılara adres bildiriminin yapılması elektronik ortamda engellenecek.”