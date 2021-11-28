19 yıllık AKP döneminde zam rekoru kırılacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ResmiGazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.

ERDOĞAN’IN DÜŞÜRME YETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda ResmiGazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.

2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

Eğer yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi bin 300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 TL’den bin 431 TL’ye çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi bin 301 – bin 600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 TL’den 2 bin 492 TL’ye, bin 601 – bin 800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 TL’den 4 bin 400 TL‘ye, bin 801 – 2 bin cc arasında olanlar için 5 bin 95 TL’den 6 bin 939 TL’ye ve iki bin 1 – iki bin 500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 TL’den 10 bin 405 TL’ye yükselecek.

2022 PASAPORT ÜCRETLERİ

Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek;

Süresi 6 ay olanlar için 339 TL

1 yıl olanlar için 452 TL



2 yıl olanlar için 738 TL



3 yıl olanlar için bin 48 TL



3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 477 TL

EHLİYET HARCI BİN 116 TL

2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.

2022 TRAFİK CEZALARI

Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:

166 TL

Ruhsat bulundurmayanlar

Plakayı farklı yere takanlar

196 TL

Emniyet kemeri takmayanlar

Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar

Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar

Kask takmayanlar

Kurala uymayan yayalar

Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler

392 TL

Engelli parkını zaptetme

427 TL

Seyir halinde cep telefonu kullananlar

Kırmızı ışıkta geçmek

Hız limitini yüzde 30 aşanlar

Muayene yaptırmayanlar

607 TL

Korsan taksi tercih eden yolcular

739 TL

Geçersiz ehliyetle araç kullananlar

760 TL

Plakanın şekliyle oynayanlar

826 TL

Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar

860 TL

Yayaya öncelik vermeyenler

BİN 137 TL

Kış lastiği kuralına uymayanlar

BİN 823 TL

Alkollü araç kullananlar

Aracına çakar takanlar

Hız limitini yüzde 50 aşanlar

BİN 823 – 9 BİN 125 TL

Korsan yolcu taşıyanlar

3 BİN 91 TL

İkinci kez alkollü yakalananlar

3 BİN 91 TL

Tescilli aracı plakasız kullananlar

3 BİN 674 TL

Ehliyetsiz araç kullananlar

9 BİN 125 TL

Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar

9 BİN 410 TL

Uyuşturucu alarak araç kullananlar

408 – 502 TL

Araç yükleme kurallarına uymayanlar

MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI

Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 TL’den, icraya başvurma harçları 80 TL başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 TL olacak.

IMEI KAYIT TUTARI

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 TL olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin TL iken, gelecek yıl 2 bin 772 TL’ye çıkacak.