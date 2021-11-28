19 yıllık AKP döneminde zam rekoru kırılacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, ResmiGazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2021 için yüzde 36,20 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi. Buna göre, çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 36,20 oranında artacak.
ERDOĞAN’IN DÜŞÜRME YETKİSİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu rakamı düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek. 2022 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve ceza tutarları, yıl sonunda ResmiGazete’de yayımlanmasının ardından son şeklini almış olacak.
2022 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Eğer yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı onaylanırsa 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2022 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi bin 300 cc ve aşağısında olanlar için bin 51 TL’den bin 431 TL’ye çıkacak. Aynı yaşta motor silindir hacmi bin 301 – bin 600 cc arasında olan otomobiller için MTV, bin 830 TL’den 2 bin 492 TL’ye, bin 601 – bin 800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 TL’den 4 bin 400 TL‘ye, bin 801 – 2 bin cc arasında olanlar için 5 bin 95 TL’den 6 bin 939 TL’ye ve iki bin 1 – iki bin 500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 640 TL’den 10 bin 405 TL’ye yükselecek.
2022 PASAPORT ÜCRETLERİ
Yeniden değerleme oranı aynen uygulanırsa pasaport harçları 1 Ocak'tan itibaren şu şekilde belirlenecek;
Süresi 6 ay olanlar için 339 TL
1 yıl olanlar için 452 TL
2 yıl olanlar için 738 TL
3 yıl olanlar için bin 48 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 477 TL
EHLİYET HARCI BİN 116 TL
2021'de 820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022 yılında bin 116 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 272 liradan 320 liraya yükseldi.
2022 TRAFİK CEZALARI
Yeniden değerleme oranı eğer yüzde 36,2 olarak belirlenirse trafik cezaları 2022 yılında şöyle olacak:
166 TL
Ruhsat bulundurmayanlar
Plakayı farklı yere takanlar
196 TL
Emniyet kemeri takmayanlar
Park ve duraklama yasaklarına uymayanlar
Kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar
Kask takmayanlar
Kurala uymayan yayalar
Rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler
392 TL
Engelli parkını zaptetme
427 TL
Seyir halinde cep telefonu kullananlar
Kırmızı ışıkta geçmek
Hız limitini yüzde 30 aşanlar
Muayene yaptırmayanlar
607 TL
Korsan taksi tercih eden yolcular
739 TL
Geçersiz ehliyetle araç kullananlar
760 TL
Plakanın şekliyle oynayanlar
826 TL
Tehlikeli maddeyi izinsiz taşıyanlar
860 TL
Yayaya öncelik vermeyenler
BİN 137 TL
Kış lastiği kuralına uymayanlar
BİN 823 TL
Alkollü araç kullananlar
Aracına çakar takanlar
Hız limitini yüzde 50 aşanlar
BİN 823 – 9 BİN 125 TL
Korsan yolcu taşıyanlar
3 BİN 91 TL
İkinci kez alkollü yakalananlar
3 BİN 91 TL
Tescilli aracı plakasız kullananlar
3 BİN 674 TL
Ehliyetsiz araç kullananlar
9 BİN 125 TL
Aracıyla keyfi spin atan, drift yapanlar
9 BİN 410 TL
Uyuşturucu alarak araç kullananlar
408 – 502 TL
Araç yükleme kurallarına uymayanlar
MAHKEME BAŞVURU HARÇLARI
Gelecek yıl mahkemeye başvurma harçları 37 TL’den, icraya başvurma harçları 80 TL başlayacak. İflasın açılması veya konkordato isteğiyle masaya katılma harcı 133 TL olacak.
IMEI KAYIT TUTARI
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı yeniden değerleme oranı nispetinde artırılacak. Bu kapsamda tahsil edilen maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 TL olarak belirlenecek. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin TL iken, gelecek yıl 2 bin 772 TL’ye çıkacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Tuzsuz - Belli olmaz bakarsın A haberin "başkan"ı bu rakamları %50 düşürür.
Cemil - Bu yapılan zamları biz zorunlu olarak kabul ediyoruz … acaba yüce Allah’ta kabul edecekmi …………….?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.