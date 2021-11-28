‘Kültürü Savunan Adam’ belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Körfez Belediyesi tarafından 2019 yılında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını anlatan "Kültürü Savunan Adam, Haluk Dursun" isimli belgesel filminin gösterimi, doğduğu yer olan Körfez Hereke’de gerçekleştirildi. Hereke Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösterime Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve başkan yardımcıları, Prof. Dr. Haluk Dursun’un eşi Gülşen Dursun, kızı Nilay Dursun ve yakın arkadaşları katıldı.

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Gösterimden sonra konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kendisinin doğmuş olduğu Hereke’de onu anmak ve tanıtmak istedik. Onun bölgeyle alakalı da çok güzel düşünceleri vardı. Hayat dolu bir insandı.Tarihi ve kültürü seven, özellikle coğrafyamızı karış karış dolaşan ve o güzellikleri eserlerine yansıtan çok değerli bir hocamızdı. Hereke bölgemizde hocamızın ismini yaşatmak önemli ve anlamlıydı. Şu an içinde bulunduğumuz kültür merkezine hocamızın ismini verdik. Doğduğu evin sokağının ismini değiştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki ay mecliste bu kabul edilecek ve sokağın ismi hocamızın ismiyle anılacak" ifadelerini kullandı.