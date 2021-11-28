Danışma toplantısı önce AKP Derince’de iki toplantı

Teşkilatlarla düzenli olarak bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek AKP 93’üncü Genişletilmiş Derince İlçe Danışma Toplantısı öncesi iki önemli programa daha katıldı. İlk olarak AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Derince İlçe Başkanı Koray Merdan’ın öncülüğünde belediye meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısı AKP Derince İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşti.

HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Aygün, ardından İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Yenikent Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Mahalle Birim Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantılarda 1 Aralık Çarşamba günü saat 19:00’da Yenikent Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak olan AKP 93’üncü Genişletilmiş Derince İlçe Danışma ile ilgili hazırlıklar değerlendirildi.