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28 Kas 2021 - 16:59- Asayiş G: 28 Kas 2021 - 17:02

Silahlı yaralama zanlıları tutuklandı

İzmit'te bir şahsı tabancayla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Silahlı yaralama zanlıları tutuklandı mask

Alınan bilgiye göre İzmit'te meydana gelen M.K. isimli şahsın ateşli silahla kasten yaralanması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Olayın şüphelileri olan Ş.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 Kas 2021 - 16:59 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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