Silahlı yaralama zanlıları tutuklandı

Alınan bilgiye göre İzmit'te meydana gelen M.K. isimli şahsın ateşli silahla kasten yaralanması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Olayın şüphelileri olan Ş.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.