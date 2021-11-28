Alınan bilgiye göre İzmit'te meydana gelen M.K. isimli şahsın ateşli silahla kasten yaralanması olayı ile ilgili olarak çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Olayın şüphelileri olan Ş.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Kas 2021 - 16:59- Asayiş Güncelleme: 28 Kas 2021 - 17:02
Silahlı yaralama zanlıları tutuklandı
İzmit'te bir şahsı tabancayla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.