Olay, İzmit ilçesine bağlı Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.K.’ye ait ev ve ahırda çıkan yangın büyüyerek maddi hasar verdi. Evin çatısının alevlere teslim olmasının yanı sıra ahırda 750 balya saman, 3.5 ton arpa, ahırın çatısı ve 10 ton odun küle döndü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alıp söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
28 Kas 2021 - 21:17- Asayiş Güncelleme: 28 Kas 2021 - 21:19
Kocaeli’de korkutan yangın! Büyük maddi hasar oluştu...
Kocaeli’de meydana gelen çatı ve ahır yangını korkulu anlara sahne oldu. Evin çatısı alevlere teslim olurken ahırda bulunan saman ve arpa yandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.