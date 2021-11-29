1964-1978 yılları arasında Seka Kâğıt Fabrikaları Genel Müdürü olarak hizmet eden merhum Aziz Gümüş'ün eşi, SEKA Çocuk Dostları Derneği’nin Kurucu Başkanı Fidan Gümüş hayatını kaybetti. Fidan Gümüş'ün cenazesi 1 Aralık Çarşamba günü Düzce'de öğle namazına müteakip defnedilecek.
29 Kas 2021 - 09:35- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2021 - 09:37
Fidan Gümüş yaşamını yitirdi
İzmit'in sevilen isimlerinden, Gümüş ailesinin büyüğü Fidan Gümüş yaşamını yitirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.