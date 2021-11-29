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29 Kas 2021 - 09:38- Gündem G: 29 Kas 2021 - 09:42

İş arayanlar bu habere dikkat! 527 firma elaman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 527 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.

29 Kas 2021 - 09:38 - Gündem

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