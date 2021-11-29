MHP Eski İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru'nun annesi Miyase Kuru (76) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı evinde vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazını müteakip Aşağı Yuvacık aşağı Camii'nden kaldırılıp, Kurular Mezarlığı'na defnedilecek.
29 Kas 2021 - 09:39- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2021 - 09:42
Vedat Kuru'nun acı günü
MHP Eski İl Başkan Yardımcısı Vedat Kuru'nun annesi Miyase Kuru hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.