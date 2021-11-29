Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Betül Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin, yapımı devam eden çatısı da şiddetli rüzgarda yerinden koparak elektrik tellerinin üzerine uçtu. İhbarla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerine zarar veren çatıyı kaldırdı.
29 Kas 2021 - 09:42- Asayiş Güncelleme: 29 Kas 2021 - 09:45
Şiddetli rüzgarda evin çatısı uçtu
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli rüzgar sebebiyle iki katlı evin yapımı devam eden çatısı uçtu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.