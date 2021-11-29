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29 Kas 2021 - 10:03- Gündem G: 29 Kas 2021 - 10:06

Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılıktır

Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılık mask

Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mahallesi Bağlarbaşı mevkii 2685 ada 28 parsel 2.098,12 m² yüzölçümlü Bodrumlu Dubleks bina ve arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşxınmaz özel araçlar ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. 

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# Darıca

29 Kas 2021 - 10:03 - Gündem

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