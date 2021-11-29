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29 Kas 2021 - 10:07- Gündem G: 29 Kas 2021 - 10:09

Karamürsel'de 1000 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 1000 m² arsa mahkemeden satılıktır

Karamürsel'de 1000 m² arsa mahkemeden satılık mask

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, KAYACIK Mahallesi, Karşıbaba Mevkii, 665 Ada, 2 Parselde bulunan taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Karamürsel Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Taşınmaz boş arazi olup, üzerinin otlar ve çalılarla kaplı olduğu, gelir getirici ekili veya dikili bir ürün olmadığı tespit edilmiştir. 

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29 Kas 2021 - 10:07 - Gündem

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