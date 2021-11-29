Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, KAYACIK Mahallesi, Karşıbaba Mevkii, 665 Ada, 2 Parselde bulunan taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Karamürsel Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Taşınmaz boş arazi olup, üzerinin otlar ve çalılarla kaplı olduğu, gelir getirici ekili veya dikili bir ürün olmadığı tespit edilmiştir.
29 Kas 2021 - 10:07- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2021 - 10:09
Karamürsel'de 1000 m² arsa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Karamürsel'de 1000 m² arsa mahkemeden satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.