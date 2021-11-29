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29 Kas 2021 - 10:09- Gündem G: 29 Kas 2021 - 10:11

Kartepe’de futbol sahaları yenilendi  

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeni spor sahaları yaparken, mevcut sahalar da bakım ve revizyon ile daha fonksiyonel bir hale getiriliyor.  

Kartepe’de futbol sahaları yenilendi   mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde yeni spor sahaları yaparken, mevcut sahalarda tadilat ve düzenleme çalışmaları ile daha modern duruma getiriliyor.

 

GENÇLERİN HİZMETİNDE

Belediye ekipleri tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonunda Şirinsulhiye Spor Kompleksi Futbol Sahası, Basketbol Sahası ve Voleybol Sahası, 16 metre genişliğinde 33 metre uzunluğunda Balaban Okul Parkı Basketbol Sahası ve 11 metre genişliğinde 22 metre uzunluğunda Voleybol Sahası, 25 metre genişliğinde 12 metre uzunluğunda Ataevler Bahçelievler Parkı Basketbol Sahası, 24 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde Acısu Muhtar Hasan Yıldırım Parkı Basketbol Sahası, 10 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda Derbent Hikmetiye Parkı Basketbol Sahası, 20 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda Derbent Turan Yılmaz Parkı Futbol Sahası, 30 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda Derbent Damlataş Parkı Futbol Sahası, Çepni Suadiye Düğün Salonu Parkı Futbol Sahası, Şevkatiye Parkı Futbol Sahası, Dumlupınar Çiçekli Sokak Parkı Futbol Sahası, Emekevler Konak Parkı Futbol Sahası, Uzunbey Gençlik Parkı Futbol Sahası, 25 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda Ertuğrulgazi Haydar Aliyev Parkı Futbol Sahası, 62 metre genişliğinde 30 metre uzunluğunda Uzunçiftlik Hasanpaşa Hacı İbrahim Parkı Futbol Sahası ve 30 metre genişliğinde 17 metre uzunluğunda basketbol sahasının yapımı tamamlandı.

 

TÜM ÇABAMIZ GENÇLER İÇİN

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Spora ne kadar erken yaşta başlanırsa, insan hayatına o derece fiziksel ve zihinsel katkısı olan bir aktivite. Çocuklarımızın küçük yaşta spora başlamalarını arzu ediyoruz. Kartepe gençliği en güzelini hak ediyor. Tüm çabamız onları daha iyi şartlarda hayata hazırlamak. Eğitim, bilim, spor ve sanatta kendini yetiştiren ve geliştiren gençlerimiz, Türkiye’yi şahlandıracak” açıklamasında bulundu.

# Kartepe, Mustafa, eğitim, Sokak
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29 Kas 2021 - 10:09 - Gündem

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