İzmit Hacıhasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi ile İnönü Caddesi girişiminde meydana gelen olayda iddialara göre sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, mahallenin baktığı kediye çarpıp kaçtı. “Dikkat kedi var” tabelası önünde meydana gelen olayda kedi olay yerinde can verirken mahalleli şahıs hakkında gereğinin yapılmasını istedi.
29 Kas 2021 - 10:27- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2021 - 10:29
“Dikkat kedi var” tabelası önünde kediyi çarpıp kaçtı!
İzmit’te cadde kesişiminde meydana gelen olayda “Dikkat kedi var” tabelası önünde sürücü, mahallenin baktığı kediye çarpıp kaçtı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.