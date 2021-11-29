“Dikkat kedi var” tabelası önünde kediyi çarpıp kaçtı!

İzmit Hacıhasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi ile İnönü Caddesi girişiminde meydana gelen olayda iddialara göre sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, mahallenin baktığı kediye çarpıp kaçtı. “Dikkat kedi var” tabelası önünde meydana gelen olayda kedi olay yerinde can verirken mahalleli şahıs hakkında gereğinin yapılmasını istedi.