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29 Kas 2021 - 10:27- Gündem G: 29 Kas 2021 - 10:29

“Dikkat kedi var” tabelası önünde kediyi çarpıp kaçtı!

İzmit’te cadde kesişiminde meydana gelen olayda “Dikkat kedi var” tabelası önünde sürücü, mahallenin baktığı kediye çarpıp kaçtı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
“Dikkat kedi var” tabelası önünde kediyi çarpıp kaçtı! mask

İzmit Hacıhasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi ile İnönü Caddesi girişiminde meydana gelen olayda iddialara göre sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, mahallenin baktığı kediye çarpıp kaçtı. “Dikkat kedi var” tabelası önünde meydana gelen olayda kedi olay yerinde can verirken mahalleli şahıs hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

29 Kas 2021 - 10:27 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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