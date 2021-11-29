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29 Kas 2021 - 10:28- Gündem G: 29 Kas 2021 - 11:34

Kocaeli'de lodos etkisini göstermeye devam ediyor

Kocaeli'de dün öğle saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, bu sabah saatlerinde de kendini gösterdi.

Kocaeli'de lodos etkisini göstermeye devam ediyor mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar, kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli rüzgar ve lodos sahil şeridi boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarla birlikte sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Bazı vatandaşlar şiddetli rüzgar sebebiyle yürümekte güçlük çekti. Kentte gün boyunca lodosun etkili olması bekleniyor.

29 Kas 2021 - 10:28 - Gündem

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