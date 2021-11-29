D-100 kara yolu Atatürk Bulvarı'nda, Ela B. yönetimindeki 41 ABM 977 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı, daha sonra devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ile yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında yaşananlar ise, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkmasının ardından yaya çarpması ve devrilmesi yer alıyor.
29 Kas 2021 - 10:31- Asayiş Güncelleme: 29 Kas 2021 - 10:38
Kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi kamerada
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin bir yayaya çarptıktan sonra devrilmesi, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.