KOÜ personeli otoparkta kafasına sıktı!

Mehmet Kurt - Ülkede her kez ekonominin getirdiği çaresizlik içinde kimi kafasına sıkıyor kimi eşini dövüp öldürüyor bazıları üst geçitten kendini yola atıyor yazık bu millete huzur olmayan bir ülkede bunlar daha da sık görülecek gibi Allah sonumuzu hayretsin gidiş hiç iyi değil.