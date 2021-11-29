KOÜ personeli otoparkta kafasına sıktı!

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sağlık teknisyeni olarak görev yapan satın alma personeli İlyas Yazıcı, sabah saatlerinde otoparkta kafasına bir el ateş ederek intihara kalkıştı. Hemen acil servise kaldırılan Yazıcı’nın tedavisi devam ediyor. Durumunun ağır olduğu öğrenilen İlyas Yazıcı’nın neden intihara kalkıştığı henüz bilinmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mehmet Kurt - Ülkede her kez ekonominin getirdiği çaresizlik içinde kimi kafasına sıkıyor kimi eşini dövüp öldürüyor bazıları üst geçitten kendini yola atıyor yazık bu millete huzur olmayan bir ülkede bunlar daha da sık görülecek gibi Allah sonumuzu hayretsin gidiş hiç iyi değil.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.