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29 Kas 2021 - 11:01- Gündem G: 29 Kas 2021 - 11:08

Bilnet Kocaeli'den İl Milli Eğitim Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Özel Kocaeli Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Okul yöneticileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen'İ ziyarette bulu...
Bilnet Kocaeli'den İl Milli Eğitim Müdürüne hayırlı olsun ziyareti mask
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Özel Kocaeli Bilnet Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, Okul yöneticileri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen'İ ziyarette bulundu. Başkan Ali Korkmaz'A Okul Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, Ortaokul Müdür yardımcısı Sibel Erden ve Hukuk Danışmanı Avukat Fatih Kormaz eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ziyaretlerinden dolayı Ali Korkmaz ve ekibine teşekkür etti. 

BAŞARILAR DİLEDİ

Başkan Korkmaz, İl Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanmasının ardından, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Ömer Akmanşen' e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Korkmaz, Kocaeli BilnetOkulları her kademesiyle ilimizin akademik başarının ilerlemesine katkı sağlayan, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda öğrencilerine ışık olarak  ilimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilincinde olduğumuzu dile getirerek yapılan çalışmalar hakkında İl Milli  Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’e bilgi verdi.
# eğitim

29 Kas 2021 - 11:01 - Gündem

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