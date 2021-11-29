Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon, etkili olan fırtınayla birlikte uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alarak şerit çeken ekipler, binanın çatısında da kontrol gerçekleştirdi. İzolasyonun düştüğü sırada kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi.
29 Kas 2021 - 11:09- Asayiş Güncelleme: 29 Kas 2021 - 11:11
Fırtınada uçan çatı izolasyonu korkuttu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan fırtınayla birlikte uçan çatı izolasyonu paniğe sebep oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.