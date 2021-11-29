Reklamı Kapat
29 Kas 2021 - 11:24- Sağlık G: 29 Kas 2021 - 11:28

Op. Dr. Mustafa Şahiner, Dünyagöz İzmit’te hizmete başladı

Dünyagöz gücüne güç katmaya devam ediyor.  Dünyagöz İzmit bünyesine katılan Op. Dr. Mustafa Şahiner göz sağlığı alanında İzmitlilere hizmet vermeye başladı. 

Op. Dr. Mustafa Şahiner, Dünyagöz İzmit’te hizmete başladı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye’yi branş hastaneciliği konsepti ile tanıştıran Dünyagöz Hastaneler Grubu, kurulduğu günden bu yana göz sağlığı konusunda dünya standartlarında teşhis ve tedavi hizmetleri sağlamaya devam ediyor. Dünyagöz İzmit bünyesine katılan Op. Dr. Mustafa Şahiner göz sağlığı alanında İzmitlilere hizmet vermeye başladı. 

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Kurulduğu günden bu yana, İzmitlilerin göz sağlığı sorunlarına en son teknolojiler ve uzman hekim kadrosunun yardımıyla dünya standartlarında çözümler getiren Dünyagöz İzmit, bünyesine yeni katılan göz hastalıkları uzmanları ile kadrosunu güçlendiriyor.  Op. Dr. Mustafa Şahiner; refraktif, katarakt, oküloplasti, medikal retina ve genel muayene gibi birçok alanda İzmitlilere hizmet verecek.
# Mustafa

29 Kas 2021 - 11:24 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.264.323 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Op. Dr. Mustafa Şahiner, Dünyagöz İzmit’te hizmete başladı mask
Op. Dr. Mustafa Şahiner, Dünyagöz İzmit’te hizmete başladı
Vücutta oluşan yara izlerine dikkat! mask
Vücutta oluşan yara izlerine dikkat!
Antibiyotik kullanırken uyulması gereken 6 kural mask
Antibiyotik kullanırken uyulması gereken 6 kural
Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler mask
Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler
Nezleye karşı karabiber çayı tüketin !   mask
Nezleye karşı karabiber çayı tüketin !  
Aşırı üzüntülü olma haline dikkat!      mask
Aşırı üzüntülü olma haline dikkat!     
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL