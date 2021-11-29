Op. Dr. Mustafa Şahiner, Dünyagöz İzmit’te hizmete başladı

Türkiye’yi branş hastaneciliği konsepti ile tanıştıran Dünyagöz Hastaneler Grubu, kurulduğu günden bu yana göz sağlığı konusunda dünya standartlarında teşhis ve tedavi hizmetleri sağlamaya devam ediyor. Dünyagöz İzmit bünyesine katılan Op. Dr. Mustafa Şahiner göz sağlığı alanında İzmitlilere hizmet vermeye başladı.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Kurulduğu günden bu yana, İzmitlilerin göz sağlığı sorunlarına en son teknolojiler ve uzman hekim kadrosunun yardımıyla dünya standartlarında çözümler getiren Dünyagöz İzmit, bünyesine yeni katılan göz hastalıkları uzmanları ile kadrosunu güçlendiriyor. Op. Dr. Mustafa Şahiner; refraktif, katarakt, oküloplasti, medikal retina ve genel muayene gibi birçok alanda İzmitlilere hizmet verecek.