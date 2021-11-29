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29 Kas 2021 - 14:45- Spor G: 29 Kas 2021 - 14:47

Nihat ve Eren attı, Karamürsel 3 puanı kaptı
Nihat ve Eren attı, Karamürsel 3 puanı kaptı mask
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Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta Kocaeli takımlarından Gebzespor hariç diğer tüm takımlar haftayı 3 puanla tamamladı. Bu sezon daha mütevazi ancak mücadeleci bir kadro ile yola çıkan Karamürselspor konuk ettiği Alemdağspor’u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta sarı lacivertlilerin gollerini 48’de Nihat Sönsöz, 74’te de Eren Demiray kaydetti. Karamürsel ekibi bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı ve haftayı averajla dördüncü sırada tamamladı.

GÖLCÜK’TE İŞLER RAYINA GİRDİ

Sezona iki beraberlik ile başlayan ancak sonraki haftalarda belirgin bir çıkış yakalayan Gölcükspor evinde kentlisi Çayırovaspor’u 2-1’lik skorla devirdi ve puanını 11’e çıkararak grubun yeni lideri oldu. Şimşekler adına golleri Hacı Şükrü Çiçek ve Furkan Şahin kaydetti. Kullarpor konuk ettiği İstanbul Gazi Mahallesi’ni Cem Erdem (2), İlker, Kubat ve İsmail İrvasa’nın golleri ile 5-2 geçti.

MENEKŞE ÜZGÜN

Gebzespordeplasmanda İstanbul Sinopspor’a Emre Aktaş ve Semih Oğuz’dan yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu Gölcükspor’a devretti. Gruptaki bir diğer maçta son iki sıradaki Irmakspor ile İnkilapspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Önümüzdeki pazar günü Gebzespor ile Gölcükspor, Gebze’de zorlu bir maça çıkacak. Karamürselspor, Çayırovadeplasmanında ter dökecek, Kullar ise Alemdağ deplasmanına çıkacak.

 

29 Kas 2021 - 14:45 - Spor

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