Nihat ve Eren attı, Karamürsel 3 puanı kaptı

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta Kocaeli takımlarından Gebzespor hariç diğer tüm takımlar haftayı 3 puanla tamamladı. Bu sezon daha mütevazi ancak mücadeleci bir kadro ile yola çıkan Karamürselspor konuk ettiği Alemdağspor’u 2-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta sarı lacivertlilerin gollerini 48’de Nihat Sönsöz, 74’te de Eren Demiray kaydetti. Karamürsel ekibi bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı ve haftayı averajla dördüncü sırada tamamladı.
GÖLCÜK’TE İŞLER RAYINA GİRDİ
Sezona iki beraberlik ile başlayan ancak sonraki haftalarda belirgin bir çıkış yakalayan Gölcükspor evinde kentlisi Çayırovaspor’u 2-1’lik skorla devirdi ve puanını 11’e çıkararak grubun yeni lideri oldu. Şimşekler adına golleri Hacı Şükrü Çiçek ve Furkan Şahin kaydetti. Kullarpor konuk ettiği İstanbul Gazi Mahallesi’ni Cem Erdem (2), İlker, Kubat ve İsmail İrvasa’nın golleri ile 5-2 geçti.
MENEKŞE ÜZGÜN
Gebzespordeplasmanda İstanbul Sinopspor’a Emre Aktaş ve Semih Oğuz’dan yediği gollerle 2-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu Gölcükspor’a devretti. Gruptaki bir diğer maçta son iki sıradaki Irmakspor ile İnkilapspor arasındaki maç 1-1 sona erdi. Önümüzdeki pazar günü Gebzespor ile Gölcükspor, Gebze’de zorlu bir maça çıkacak. Karamürselspor, Çayırovadeplasmanında ter dökecek, Kullar ise Alemdağ deplasmanına çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.