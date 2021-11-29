Darıca’da son dakika ‘BAYRAM’ı

3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Redoks Darıca Gençlerbirliği, ezeli rakibi Bayrampaşa’yı deplasmanda Furkan Akın’ın son dakikada attığı golle devirdi. 0-1. Hafta başından bu yana deplasmanda oynayacağı ezeli rakibi Bayrampaşaspor maçına hazırlanan temsilcimiz, taraftarını üzmedi. Maça iyi başlayan Sarı-Yeşilliler maç boyunca üstünlük kurdu. Maçın uzatma dakikasında 90+6'da Furkan ile golü bulan ekibimiz, bu önemli karşılaşmadan 3 puanla döndü. Maç sonunda büyük coşku yaşayan futbolcular, bu galibiyeti taraftara armağan etti. Öte yandan Çınaraltı Taraftar Grubu, saat 19.00'da kulüp tesislerine giderek futbolcuları meşalelerle karşıladı. Yüzlerce kişi bu organizasyona katıldı.