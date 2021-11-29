Adana programı belli oldu

Kocaelispor’un Adanaspor ile yarın oynayacağı kupa maçının programı belli oldu. Buna göre yeşil siyahlılar bugün 15.30’da Körfez Brunga Tesisleri’nden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Adana'ya gidecek. Adana Divan Otel'de konaklayacak olan takım, akşam 19.00 uçağıyla Adana'dan ayrılacak ve Manisa maçı için direkt İzmir’e gidecek.