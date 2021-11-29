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29 Kas 2021 - 14:47- Yaşam G: 29 Kas 2021 - 14:49

TRYP byWyndham İzmit Şefinden Uluslararası Başarı
TRYP byWyndham İzmit Şefinden Uluslararası Başarı mask
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TRYP byWyndham İzmit Otel’de SousChef olarak görev yapmakta olan Sami Özçelik, Antalya Uluslararası Gastronomi Festivaline katılarak üstün bir başarı elde etmiştir. Yurt dışı ve yurt içi katılımcılarından oluşan ortalama 1.000 yarışmacı arasından 40 kişilik bir takımda yarışmış ve ilk 3’e yerleşerek her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarıya imza atmıştır. Genç yaşında bu başarıları nasıl elde ettiğine dair sorular yönelttiğimiz Sami Özçelik, ‘’Sadece çok çalışmak yeterli değil, önemli olan bir konuda sabır içerisinde yaptığınız mesleği sanata dökmektir. Sabırla işlenen sanat her zaman başarıya ulaşacaktır.’’ diyerek başarısının sırrını bizlerle paylaşmıştır.

Başarılarını yakından takip ettiğimiz TRYP byWyndham Otel Şefi ve Kocaeli Aşçılar ve Turizmciler Dernek Başkanı Emre Oruç’ta ‘’Biz başarıdan yanayız, genç şeflerimizin önünde set olmanın değil pozitif bir güç olmanın tarafındayız. Bizlere en büyük desteği gösteren Lastik-İş Sendikası ailesine teşekkürlerimizi sunarız.’’ diyerek teşekkür ve tebrik dileklerini bizlerle paylaştı.

29 Kas 2021 - 14:47 - Yaşam

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