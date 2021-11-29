Şiddetli rüzgar 7 tekneyi batırdı

Olay, Körfez ilçesine bağlı Yarımca Amatör Olta Balıkçılar ve Sandalcılar Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda bulunan çok sayıdaki balıkçı teknesinden 7 tanesi rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Bölgede bulunanlar yoğun çabaları sonucunda batan teknelerden 4 tanesini kurtarırken, diğer 3 tekne ise sular altında kaldı.