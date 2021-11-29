Olay, Körfez ilçesine bağlı Yarımca Amatör Olta Balıkçılar ve Sandalcılar Derneği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyıda bulunan çok sayıdaki balıkçı teknesinden 7 tanesi rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Bölgede bulunanlar yoğun çabaları sonucunda batan teknelerden 4 tanesini kurtarırken, diğer 3 tekne ise sular altında kaldı.
29 Kas 2021 - 14:50- Gündem Güncelleme: 29 Kas 2021 - 14:57
Şiddetli rüzgar 7 tekneyi batırdı
Kocaeli'de etkili olan şiddetli lodos sebebiyle Yarımca sahilinde 7 tekne alabora oldu. Teknelerden 4'ü kurtarılırken, 3 tanesi ise sular altında kaldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.