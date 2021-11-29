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29 Kas 2021 - 15:22- Gündem G: 29 Kas 2021 - 15:25

Fırtınaya rağmen çalıştırılan işçilerin hesabını kim verecek?

Kocaeli Valiliği tarafından günler öncesinden yapılan fırtına uyarılarına rağmen bugün Gebze’de cami inşaatında çalışan işçiler kubbenin şiddetli rüzgar nedeniyle çökmesinin ardından yaralandı. Valilik, ilçe belediye ve kaymakamlıkların da aralarında bulunduğu kurumlara uyarılarda bulunurken ‘yaralanan işçilerin çalıştırılmasının hesabını kim verecek?’ sorusu gündeme geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Fırtınaya rağmen çalıştırılan işçilerin hesabını kim verecek? mask

Günler öncesinden uyarısı yapılan, Kocaeli genelinde etkili olan lodos nedeniyle Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde yapımına devam edilen Sarı Cami’nin iskelesi çöktü. Çökmenin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çalışma başlatırken çöken iskelenin altında kalan 8 kişiden 2’si enkaz altında kalırken toplam 3 kişi yaralandı. Bir işçinin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARILAR YAPILDI

18 Aralık 2020’de yoğun katılımla temeli atılan Sarı Cami inşası ve Meydan Düzenleme Projesi'nin temeli, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz ve protokolünün geniş katılımıyla atılmıştı. Kocaeli Valiliği günler öncesinden şiddetli rüzgar ve lodos ile ilgili uyarılarda bulunmuş; alınması gereken tedbirleri de ayrıca duyurmuştu. Şiddetin duyurulmasına rağmen inşaat işçilerinin çalıştırılması ve önlem alınamaması tepkilere neden oldu.

VALİLİKTEN MADDE MADDE UYARI YAPILDI

Dün yayınlanan listede “Yarın 29 Kasım 2021 Pazartesi günü bölgemizde beklenen fırtına ve kuvvetli sağanak yağışlar ile ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda bir dizi önlem ve tedbirler alınmış olup, vatandaşlarımızdan talebimiz; alınan tedbir ve kararlara uymaları, dikkatli ve tedbirli olmalarıdır. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince; vatandaşların özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi,  balkonlarda asılı bulunan saksı, halı, vs. malzemelerin düşmesine karşı uyarılması, Ulaşımda aksamalara karşı gereken tedbirlerin alınması ve vatandaşlara duyurulması gibi uyarılar yer aldı. İlçe kaymakamlıklarınca ise, ilçede yaşanabilecek olası Fırtına ve Kuvvetli yağıştan dolayı olumsuzluklara alınacak tüm tedbirlerin alınması, vatandaşların Özellikle çatı ve tabela uçması, ağaç devrilmesi, yıldırım düşmesi, direk devrilmesi,  balkonlarda asılı bulunan saksı, halı vs. malzemelerin düşmesine karşı uyarılması gibi maddeler duyuruldu.

“BİR İŞÇİ AĞIR YARALI”

Kocaeli Valiliği yaşanan olay sonrası  yaptığı açıklamada, “Olaya vakit kaybetmeksizin müdahale edilmek suretiyle işçiler enkaz altından çıkarılmış, yaralılarla birlikte bütün çalışanlar sağlık kontrolleri yapılmak üzere bölgedeki sağlık kuruluşlarına götürülmüşlerdir. Sağlık kuruluşlarınca yapılan ilk kontrollerde enkaz altından çıkarılan bir işçinin ağır yaralı, diğerlerinin genel durumlarının iyi olduğu anlaşılmakla birlikte, yaralılarımız için devletimizin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle tedavi ve takipleri sağlık kuruluşlarımızda devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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29 Kas 2021 - 15:22 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Demi̇rhan - 2 gündür fırtına uyarısı yapılmasına rağmen işçi çalıştıran sorumlular, kasten öldürme suçundan yargılanmalıdırlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Kasım 15:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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