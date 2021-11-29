Hyundai yerel basını ağırladı

Hyundai’nin çalışmalarının slayt gösterimi ile gazetecilere aktaran Hyundai İdari Birimler Direktör Yardımcısı Barbaros Yıldırım, Türkiye'de üretilen i10, i20 ve Bayon modellerinin otomotiv endüstrisine ve ekonomisine önemli katkıları anlattı. Slayt gösteriminin ardından fabrikayı dolaşan gazetecileri grup halinde otomotiv fabrikasında gezdiren yetkililer, burada araçlarının düz bir saçtan adım adım nasıl araç haline dönüştüğünü anlatarak, yaptıkları çalışmaları yerinde gösterdi.

CEO BİLGİ VERDİ

Toplantıda ilk konuşmayı 2021 yılı başında Hyundai Türkiye Operasyonunda CEO olarak atanan Sangsu Kim gerçekleştirdi. Fabrika gezisi öncesi yaptıkları çalışmalardan bahseden Sangsu Kim Türkiye Operasyonuna CEO olarak atanmaktan çok şanslı hissettiğini ifade etti. Türk çalışanlarla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Kim, “Türk arkadaşlar gerçekten çok çalışkanlar ve onlarla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“KARDEŞ ÜLKE KORE’DEN KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE’YE”

Daha önceleri Güney Kore’de görev yaptığını ifade eden Başkan Kim, “Korona olmasaydı daha önce sizlerle bir araya gelebilirdik. İletişim benim için çok önemli arkadaşlarıma da bunu sürekli söylüyorum. Bizleri ileriye götürecek olan iletişimdir. İçerisinde bulunduğumuz fabrikadan bahsedecek olursak, 1995 yılında yapılan bir yatırım ve 1997 yılında üretime başlayan bir yatırım. Koreliler için burası ilk yatırım merkezi. O anlamda bizim için çok önemli. Kardeş ülke Kore’den kardeş ülke Türkiye’ye yapılan bir yatırım merkezi. Avrupa’ya açılan bir kapı olarak bakıyoruz buraya” ifadelerini kullandı.

“ESKİ MAKİNELER İLE SON MODEL ARABALAR ÜRETİYORLAR”

Savaşta kendilerine yardım eden bir millete yardım etme düşüncesi ile yatırımları hayata geçirdiklerini ifade eden Kim, “1995’de o yüzden açtık burayı. Kocaeli’nde yaşamaktan çok memnunuz. Sizlerin yaşadığı bu şehir bizim içinde önemli. İyi ki burayı seçmişiz. Burada daha fazla ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Yaklaşık on bin kişilik ekibiz burada. Kocaeli nüfusu için az bir sayı sayılmaz. Burası eski bir fabrika olmasına rağmen çok temiz ve çok güzel yönetiliyor. Ben buraya CEO olarak atanmaktan çok şanslı hissediyorum, çünkü Türk arkadaşlar gerçekten çok çalışkanlar ve onlarla gurur duyuyorum. Eski yatırımla arkadaşlarımız burada imkansızı başarıyor. Eski makinelerle son model arabalar üretiyorlar. Bu da onların başarısını ortaya koyuyor. Bundan sonra her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ÜRETİM PROBLEMLERİ OLDU”

İdari Birimler Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Yıldırım fabrikanın bu yıl ki performansı hakkında bilgi verdi. Dünya’da devam eden çip krizi nedeni ile daha az araç üretmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yıldırım, “Bu yıl içerisinde 110 bin civarında ihracatımız var. Fabrikamızın toplam kapasitesi 240 bin civarında fakat tedarik zincirindeki bozulma ve çip krizi ve onun haricinde de süregelen bir sürü tedarik problemleri yüzünden piyasada sadece biz değil diğer otomotiv firmalarında da ciddi üretim problemleri var.

“UMARIM DALGALANMAYI ATLATIRIZ”

Burada yaklaşık 50 bin parça bir araya geliyor ve otomobili oluşturuyor. Bunun için tedarik zincirinin ve lojistiğin çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Üç ay sonranın planını şimdiden yapılıyor. Şuan da maalesef üretim kontrol departmanı eldeki malzemeye göre acaba bu hafta ne üretilebilir diye düşünüyor. Gerçekten bizi çok zorluyor bu koşullarda üretim yapmak. Başkanımızın söylediği o imkansızı başarıyorlar kısmında aslında bunu anlatıyordu. Umarım bu dalgalanmayı atlatırız” ifadelerini kullandı. Sunumlar sonrası bölüm operatörleri eşliğinde fabrika gezisi gerçekleştirdi.