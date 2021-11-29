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29 Kas 2021 - 15:53- Gündem G: 29 Kas 2021 - 16:00

Kocaeli'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kocaeli'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi mask

Hatice Yazıcı

Derince İbni Sina Mahallesi Ufuk Sokak adresinde ikamet eden özel sektörden emekli merhum Ahmet Yazıcı’nın eşi 3 çocuk annesi Hatice Yazıcı(57) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Muratevler Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

Kadriye Tufan

İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden Atakan Oto Elektrik isimli iş yerinin sahibi merhum Fedai Tufan’ın eşi 3 çocuk annesi Kadriye Tufan (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

İsmail Bayram Taban

Kartepe Derbent Mahallesi Ayvalık Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Büyük Derbent Marmara Mahallesi eski muhtarı İsmail Bayram Taban(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şirinsulhiye mezarlığında toprağa verildi.

# Kartepe, Sokak, covid-19, çocuk

29 Kas 2021 - 15:53 - Gündem

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