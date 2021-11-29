Kocaeli'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Hatice Yazıcı
Derince İbni Sina Mahallesi Ufuk Sokak adresinde ikamet eden özel sektörden emekli merhum Ahmet Yazıcı’nın eşi 3 çocuk annesi Hatice Yazıcı(57) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Muratevler Camiinden alınarak Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
Kadriye Tufan
İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden Atakan Oto Elektrik isimli iş yerinin sahibi merhum Fedai Tufan’ın eşi 3 çocuk annesi Kadriye Tufan (73) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
İsmail Bayram Taban
Kartepe Derbent Mahallesi Ayvalık Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Büyük Derbent Marmara Mahallesi eski muhtarı İsmail Bayram Taban(64) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Şirinsulhiye mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.