Bahir Azak: "Kale Okulları tarihi sorumluluk üstlendi!"

Kocaeli’nin ilk Yenilenebilir Enerji Lisesini açan Kale Okulları, ülke eğitimi adına önemli bir yatırıma imza attı. 110 bin kişilik yeni istihdam sağlanabileceği öngörülen bu alanda Yenilenebilir Enerji Lisesini açan Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak, “Mezunlarımız dünya ile rekabet içerisinde olacak bir alandı önemli istihdam kaynağı olacak. Sadece Türkiye değil bu alanda dünya genelinde sertifika ve belgelerle mezun olmaları için büyük bir çaba içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ NE DEMEK?

“Yenilenebilir enerji Türkiye için yeni bir alan ancak dünya için yeni yön haritasıdır. Ülkeler yenilenebilir enerji teknolojisine geçme yarışında. Peki nedir bu alan? Rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik alandır. İşte biz bu alanda ülkemizin öncü olması adına istihdam noktasında binlerce gençlerimizi yetiştirmeye başladık”

MEZUN OLDUKLARINDA TEKNİKERLER

Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak, “Kocaeli'nde dev bir yatırım yaptık. Yeni okul binamızla Kale Okulları olarak, Yenilenebilir Enerji Lisesini ilimizde hayata geçirdik. Bunu ücretsiz olarak devlet destekli uygulamaya başladık. Çocuklarınız özel bir okul kalitesi ile 4 yıl ücretsiz eğitim alacak, geleceğin en iyi teknikerleri ve mühendisleri olacak. Çocuklar mezun oldukları zaman yenilebilir enerji teknikeri oluyorlar.

TARİHİ SORUMLULUK ÜSTLENDİK

“Türkiye’de mevcut yenilenebilir enerji proje stokuyla 9.2gigivat ilave kapasite ve 110 bin kişilik yeni istihdam sağlanabileceği öngörülüyor. Düşünün böyle bir alanda gençler yetiştiriyoruz. Kale Okullarının tarihi sorumluluk üstlendiğini düşünüyoruz. Mezunlarımız dünya ile rekabet içerisinde olacak bir alandı önemli istihdam kaynağı olacak.