Avukat Ersin Arslan davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi!

16 Mart 2021 tarihinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi'nde avukat 26 yaşındaki Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Yavuz Yazıcı isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Yavuz Yazıcı tabancasına sarılarak Arslan'a ateş etti. Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat ise ambulansla Gebze'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan avukat Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Yavuz Yazıcı polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan Yavuz Yazıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“AVUKATLIK MESLEĞİNE YAPILDI”

Olayla ilgili görülen duruşma Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri, baro başkanları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Yavuz Yazıcı SEGBİS aracılığıyla bağlanırken Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, deliller ışığında sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederek, takdiri indirim uygulanmamasını istedi. Baro başkanları ise saldırının sadece Ersin Arslan’a değil avukatlık mesleğine yapılmış olduğunu belirtti.

“2 BİN 500 TL İÇİN BİR İNSANI ÖLDÜRECEK BİRİ DEĞİLİM”

Sanık Yavuz Yazıcı yaptığı savunmada, “Sanki olay yerindeymiş gibi konuşuyorlar. Ben 2 bin 500 TL için bir insanı öldürecek biri değilim. 100 bin TL için de, 200 bin TL için de ölmez. Orada talihsiz şekilde gerçekleşen bir olay oldu. Ben pişmanım. Her iki tarafın da ailesi perişan oldu. Ben de perişan oldum. Mart ayından beri cezaevinde yatıyorum. Bu kadar kısa sürede yargılanmayı kabul etmiyorum. Benim olayımda adil bir yargılanma olmadığını düşünüyorum” dedi. Sanık avukatı hatalı mahkumiyet kararı verilmemesi için ek süre talep ederken mahkeme ise süre verildiğini belirterek talebi reddetti.

“KORKUTMAK KASTIYLA HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİ”

Sanık avukatı tekrar söz alarak, icra sürecinin hatalı olduğunu anlattı. Avukat, “Müvekkilimizin usule aykırı olarak vekaletsiz avukatın yaptığı icra takibin engellemek amacıyla korkutmak kastıyla hedef gözetmeksizin ateş ettiği kanaatindeyiz. Kendisi, maktulün hastaneye kaldırılması teslim olmak amacıyla polise haber vermiştir. Videoyu izlediğimizde maktul meslektaşın çok fazla hareket ettirildiği açıkça gözükmektedir” dedi. Katılan avukat ise sanığın öldürme niyetinde olduğunun açık olduğunu belirtti.

“MİLYONLARCA PİŞMANIM”

Sanık Yazıcı tekrar söz alarak, “Ben orada kasıtlı olarak ateş etmedim. Rastgele ve korkutma amaçlı ateş ettim. Benim yaptığım doğru değil ancak bir kazaydı. Yaptığım olay bağışlanacak bir olay değil; pişmanım. Allah’ın verdiği canı ondan başkası alamaz. Allah huzurunda ne cevap vereceğim ben onu da düşünüyorum. Ancak ne yazık ki zamanı geri getiremiyorum. Biz namus, şeref için yaşarız. Ailemin yanında keşke bana “tecavüz bizim işimiz” demeseydi. O zaman iki taraf da üzülmeyecekti” dedi. Sanık ayrıca son söz olarak, “Milyonlarca pişmanım, pişmanım, pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti “Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme” suçunu işlediğine karar vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme indirim uygulamadı.

"İSTEDİĞİMİZ CEZANIN VERİLMESİNİ SAĞLADIK"

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi önünde baro başkanları ve avukatlar bir araya geldi. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, "Sevgili Ersin Arslan'ı kaybettikten sonra başlayan yargı sürecinin bugün sonuna geldik. Biz bugün, istediğimiz cezanın verilmesini sağlamış bir pozisyondayız. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimleri uygulanmadı. Diğer indirimler de uygulanmadı. Bu kuşkusuz sevgili Ersin Arslan'ı geri getirmeye yetmiyor. Bizim açımızdan, onun isminin yaşatılmasına yönelik yaptığımız çalışmalar, ismini verdiğimiz baro binaları, onu anmalarımız daha uzun yıllar devam edecek. Yargı sürecine ilişkin geldiğimiz noktada, adına zafer diyemediğimiz bir büyük kazancı sağlamış olmamıza rağmen, bugün kendi açımızdan sorunu izah edebileceğimiz bir noktadayız diye düşünüyorum." dedi.