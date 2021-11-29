Kahve severler, İzmit Kahve Festivali’nde buluşuyor

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahve severleri Türk Kahvesi Festivalinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 4-5-6 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Türk Kahvesi Festivali’nde Türk kahvesi severlere tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatılacak. Kahve severler festivalde UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Türk kahvesine doyacak.
BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER
Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Türk Kahvesi Festivali’ne Coffee Chefs, Rodopi Kahve, Monad, Esperanto Cafe, Nutat Çikolata, Esperro, Carbone, Boston Donuts, Arzum Okka, Accra Chocolate, Aboul Qahwaa Coffee katılacak. Etkinlikler kapsamında kahve tadımları, ikramlar, canlı müzik dinletileri, söyleşiler ve Türk kahvesi atölyeleri gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.