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29 Kas 2021 - 16:21- Gündem G: 29 Kas 2021 - 16:30

Kahve severler, İzmit Kahve Festivali’nde buluşuyor

İzmit Belediyesi öncülüğünde kahve severleri bir araya getirecek olan Türk Kahvesi Festivali 4-6 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleşecek
Kahve severler, İzmit Kahve Festivali’nde buluşuyor mask

İzmit Belediyesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nde kahve severleri Türk Kahvesi Festivalinde bir araya getirmeye hazırlanıyor. 4-5-6 Aralık tarihlerinde Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Türk Kahvesi Festivali’nde Türk kahvesi severlere tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesi deneyimi yaşatılacak. Kahve severler festivalde UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Türk kahvesine doyacak.  

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Cumhuriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek olan Türk Kahvesi Festivali’ne Coffee Chefs, Rodopi Kahve, Monad, Esperanto Cafe, Nutat Çikolata, Esperro, Carbone, Boston Donuts, Arzum Okka, Accra Chocolate, Aboul Qahwaa Coffee katılacak. Etkinlikler kapsamında kahve tadımları, ikramlar, canlı müzik dinletileri, söyleşiler ve Türk kahvesi atölyeleri gerçekleşecek.
# İzmit belediyesi

29 Kas 2021 - 16:21 - Gündem

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