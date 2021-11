İzmit Belediyesi “Frida” ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ‘Frida’ adlı tiyatro oyunu ile kadına yönelik şiddete dikkat çekti. İZMEK kursiyerleri, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nden yararlanan kadınlar ve Çınar Kadın Kooperatifi üyeleri ve vatandaşların salonu doldurduğu oyunda 20. Yüzyılın en önemli ressamlarından Meksikalı Frida Kahlo’nun hayatı canlandırıldı.

FRİDA’YA ELİF ARMAN HAYAT VERDİ

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 70 dakikalık tek perde olan gösteride, Frida Kahlo’nun hayatını tiyatro oyuncusu Elif Arman canlandırdı. Beliz Güçbilmez’in kaleme aldığı ve uluslararası birçok projede yönetmenlik yapmış olan Emre Tandoğan’ın yönettiği oyun fiziksel tiyatro ve harekete dayalı performans biçiminde sahnelendi.

FRİDA KAHLO’NUN AYNASINDAN

Kendisinin deyimi ile erkeklerin Meksika’sında kadın bir ressam olarak var olabilmiş, güçlü bir kadın ve güçlü bir ressam olan Frida Kahlo’nun hayatı ile Frida rolünü oynayan oyuncu arasında bir köprü kuruldu. Kadının varoluş sancısına Frida’nın aynasından ışık tutulan oyun izleyicilerden büyük alkış topladı.

HÜRRİYET: TÜM GÜCÜMÜZLE KADINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında kadınların şiddet görmemesi için farkındalık yaratacak çalışmalara tüm gücümüzle ve büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yönde toplum duyarlılığını da arttıracak çalışmaları ekibimiz ve kadınların da desteğiyle sürdürüyoruz.

HER GÜNÜMÜZ AYRI MÜCADELEYLE GEÇİYOR

Tıpkı Frida Kahlo gibi biz kadınların hayatın her alanında mücadele etmesi gereken pek çok zorluk var. Türkiye’de de Dünyada da kadın olmak zor. Yaşadığımız sıkıntılar hepimizin malumu. Erkek egemen politikalar neticesinde kadınlar olarak sokakta ya da evdeki şiddete, tacizden mobinge, ekonomik şiddetten psikolojik şiddete kadar neredeyse her günümüz ayrı bir mücadeleyle geçiyor. Şiddetin her türlüsü maalesef görünmüyor. Tacizler her zaman gündem olmuyor. Kadınların uğradığı mobbing ya da ekonomik şiddet görmezden geliniyor.

YOLUMUZA MÜCADELEYLE DEVAM EDİYORUZ

Erkek egemen politikalar ve söylemler karşısında ‘E ne var ki bunda canım’ denilerek ne yazık ki biz kadınların omuzlarına büyük büyük sorumluluklar yükleniyor. Sadece kadın cinayetlerini toplumda belli bir hassasiyet yarattığı için görüyoruz. Toplum tepki vermese demek ki kadın cinayetleri bile artık görünmez hale gelecek. O yüzden kadına yönelik şiddetin sıfıra indirilmesi, sıfır toleransla uygulanabilecek bütün politikaların desteklenmesi ve toplum farkındalığını arttıracak birçok çalışmanın hayata geçirilmesi için yolumuza mücadeleyle devam ediyoruz.

DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ

İstiyoruz ki kadınlar hayatın hiçbir yerinde şiddete uğramasın. Sadece kadınlar değil, hiçbir canlı şiddete uğramasın. Canlılara yapılan her türlü şiddet eylemi bu toplumun kanayan yarası ve buna dur demek, bunu engellemek ve toplumsal farkındalığı arttırmak hepimizin sorumluluğu. Bu sorumluluk bilinciyle biz dayanışmayı büyütmek istiyoruz. İzmit’in bu anlamda daha refah, daha yaşanabilir ve bu konuda farkındalığı yüksek olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

SAYGIYLA EĞİLİYORUM

Başkan Hürriyet, dakikalarca ayakta alkışlanan gösteri sonrası Frida Kahlo oyunu ekibi adına oyuncu Elif Arman’a hediye takdim etti. Başkan Hürriyet, "Sanatın ve sanatçının önünde saygıyla eğiliyorum" diyerek sanata verdiği değeri bir kez daha vurguladı.